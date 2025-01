'Ndrangheta a Cosenza, arrestato il superpentito Franco Pino

Il boss dagli occhi di ghiaccio torna in carcere. Franco Pino, storico capobastone della mafia bruzia e primo grande “capo” pentito della ‘ndrangheta, è stato arrestato in esecuzione di una condanna definitiva per duplice omicidio aggravato. La Corte di Cassazione, infatti, ha confermato gli 8 anni di pena che gli erano stati inflitti per l’assassinio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti. Due giovani ammazzati barbaramente in una casa di campagna di Rende nel febbraio del 1985. A Gigliotti e Lenti veniva rimproverato dai boss locali una eccessiva “autonomia” operativa e un esagerato ricorso alla violenza. Per questa ragione vennero invitati a una pranzo a base di maiale dal quale non uscirono vivi. A Lenti venne staccata la testa con una falce, mentre Gigliotti fu torturato prima di venire ucciso a fucilate. I corpi delle vittime vennero ritrovati dai carabinieri in una zona isolata dell’appennino paolano, a pochi passi dalla Fiat Ritmo (data alle fiamme) a bordo della quale s’erano presentati per partecipare al pranzo fatale.