Rassegna stampa 10-01-2025 edizioni Calabria

CALABRIA

- Reggio, il senatore Irto sulle prossime battaglie elettorali (comunali e regionali): «Uniti battiamo le destre»

- Lo stato delle carceri calabresi oltre il limite di umanità

- Crepe sull’asfalto della statale 106 a Borgia. Assolti imprenditore e progettista

SANITA’

- Bandi deserti, l’Asp di Reggio cerca medici a gettone

- Assistenza primaria nel Lametino. In arrivo 15 nuovi medici di base

- Ospedale Annunziata di Cosenza, la Pediatria scoppia

- Sanità in crisi, un ospedale da campo a Vibo per consentire i lavori allo Jazzolino

- Ospedale di Castrovillari, manca personale e gli ascensori sono fuori uso

‘NDRANGHETA E INCHIESTE

- ‘Ndrangheta a Cosenza, arrestato il superpentito Franco Pino

- Reggio, processo “Jo.Ti”: il Procura generale chiede la conferma delle condanne NOMI

- Cosche di Taurianova, la Dda chiede 30 anni di carcere per Pasquale Zagari

- Gioia Tauro, annullata la condanna a Rocco Molè