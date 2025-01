Drone "spione" sorvola la casa di una donna durante le festività natalizie, giallo a Corigliano Rossano

Essere spiati, mentre si è nell’intimità della propria casa. Il singolare, quanto inquietante episodio è capitato ad una donna di Corigliano Rossano, vittima di una situazione strana e da sceneggiatura da film, visto che sulla sua casa ha sorvolato per giorni un drone che registrava tutti i movimenti. Ora è da capire chi manovrasse il dispositivo e soprattutto a che scopo. Una situazione che non è stata, a ragione, presa per nulla sotto gamba e subito denunciata alle autorità competenti.

La giovane donna, durante le festività natalizie appena trascorse, ha notato in più occasioni il dispositivo sorvolare l’esterno della propria abitazione nei pressi del lungomare di Rossano. Una situazione che si è protratta per diversi giorni finché, probabilmente a causa di un malfunzionamento o di una manovra sbagliata di chi ne aveva il controllo, il drone è caduto a terra vicino al cancello della villa, dove la donna ha provveduto a recuperarlo. In seguito a tali condotte moleste, la giovane ha conferito mandato al proprio legale di fiducia, l’Avvocato Francesco Nicoletti, il quale ha già depositato una circostanziata denuncia alla competente Autorità Giudiziaria al fine di giungere alla identificazione e, dunque, alla punizione del responsabile. Il legale della donna, infatti, ha infatti sottolineato le implicazioni legali connesse all’utilizzo di tali dispositivi, in quanto è vietato utilizzare i droni per sorvolare e filmare proprietà private senza il consenso del proprietario.