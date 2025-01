Ennesima notte di fuoco a Corigliano Rossano, cinque auto in fiamme. Indagini in corso su due distinti episodi

Cinque auto andate a fuoco, in due distinti episodi, nella notte appena trascorsa a Corigliano Rossano. Un bilancio pesantissimo per un fenomeno sempre attivo. Il primo episodio si è verificato alle 2 nel quartiere Gran Sasso a Rossano. Le fiamme sono partita da un'auto per poi propagarsi ad un secondo mezzo.

Il secondo episodio si è registrato poco dopo, alle 2:40, in viale S. Angelo sempre nell'area urbana Bizantina. Qui le fiamme che hanno distrutto una vettura hanno avviluppato una seconda macchina, mentre un terzo veicolo è rimasto seriamente danneggiato.

Indagini in corso per stabilire se gli incendi siano di natura dolosa e per capire se i due episodi sono collegati o meno.