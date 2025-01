Scuola a Cosenza, altre 67 cattedre ai docenti del Sostegno

C’è ancora spazio e speranza per altri docenti nelle classi delle scuole cosentine e calabresi. Una trentina di ulteriori prof, stavolta solo di Sostegno, saranno assunti nei prossimi giorni dai singoli istituti sino al prossimo 30 giugno, quindi con la possibilità di portare a casa tutti e dodici i punti accumulati insegnando un anno scolastico intero. Sono i docenti fortunati cui saranno affidati i trenta posti in deroga concessi dall’Ufficio scolastico regionale su richiesta dei singoli Ambiti territoriali provinciali contattati dai singoli presidi a loro volta chiamati in causa dalle famiglie degli studenti con disabilità. I posti in deroga sono le cattedre per le quali non possono essere decise le immissioni in ruolo, ma devono essere assegnate unicamente con incarichi annuali o altro genere di supplenza.

Posti per tutti

Assieme alle trenta cattedre che l’Usr ha assegnato alla provincia di Cosenza, come al solito la più beneficiata, anche perché sede della maggior parte dei plessi, ce ne sono altre trentasette distribuite alle altre province calabresi. In particolare: 19 al Catanzarese, 1,5 al Crotonese e 2,5 al Vibonese. Nessuna cattedra in deroga in questa fase per le scuole della provincia di Reggio Calabria. È probabile arriveranno con eventuali ulteriori integrazioni che arriveranno nelle prossime settimane. A differenza di quanto ottenuto sinora, sia con le altre cattedre in deroga autorizzate dall’Usr, quanto con ulteriori disponibilità, l’affidamento degli incarichi sarà competenza esclusivamente dei singoli istituti, che quindi pescheranno dalle rispettive graduatorie interne, e non degli Ambiti territoriali provinciali che proprio nei giorni prima di Capodanno hanno proceduto all’undicesimo turno di nomina (nel Cosentino), vistando così l’ultimo gestito a livello centrale. Nei prossimi giorni, dopo le convocazioni dei precari ancora in graduatoria e l’affidamento delle supplenze, i neo incaricati prof dovranno prendere servizio e quindi entrare in classe.