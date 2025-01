Ufficio postale aperto solo di mattina a Cassano, disagi per gli utenti-lavoratori

Continua a restare ridotto l'orario lavorativo per l’Ufficio Postale di Cassano, concentrando i servizi al mattino. Una scelta che ha richiesto ai cittadini di riorganizzare le proprie abitudini, ma che non manca di sollevare alcune riflessioni sull’importanza di garantire l’accessibilità ai servizi essenziali. La decisione di concentrare le attività postali al mattino potrebbe essere legata a una riorganizzazione interna volta a ottimizzare il servizio. Tuttavia, per i cittadini, soprattutto per i lavoratori, il nuovo adattamento non è stato immediato. Per quanto la disponibilità del personale, sia in loco sia in strada, si cerca di sopperire a questo disservizio, oggettivamente il ritardo della posta che deve arrivare dal centro di smistamento della vicina Corigliano crea problemi nei ritardi, soprattutto, dei pagamenti delle utenze. Nonostante il cambiamento, l’ufficio postale rimane un punto di riferimento importante per la comunità. Alcuni cittadini suggeriscono l’introduzione di soluzioni complementari, come prenotazioni online o sportelli automatici, per agevolare chi non può recarsi fisicamente all’ufficio. Altri auspicano che l’orario venga ampliato in futuro, magari con aperture straordinarie o fasce più ampie.

Intanto, la comunità di Cassano sta dimostrando la capacità di adattarsi a un cambiamento che, seppur inizialmente percepito come una difficoltà, potrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare l’efficienza complessiva del servizio. Il dialogo tra cittadini e istituzioni rimane centrale e aperto per garantire che le esigenze di tutti siano ascoltate e soddisfatte.