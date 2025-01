Castrovillari, rapina al supermarket: in tre davanti al giudice

Fissati gli interrogatori di garanzia per gli autori della rapina al “Pick up” di Piazza Giovanni XXIII. I tre, difesi dagli avvocati Mauro Cordasco, Liborio Bellusci e Vincenzo Olivieri, compariranno, domani, davanti al Gip, Biagio Politano, per chiarire le rispettive posizioni in ordine alla rapina che si consumò la sera del 27 settembre scorso. Gli indagati sarebbero entrati all'interno del supermercato e, sotto la minaccia di un coltello, si sarebbero fatti consegnare l’intero incasso della giornata. Sul posto giunsero i cCastrovillari, l’interrogatorio di garanzia è fissato per domani

Rapina al supermarket

In tre davanti al giudice

Le fasi del colpo nei filmati della videosorveglianzaarabinieri della locale Compagnia. Le attività di indagini congiunte con gli agenti del Commissariato permisero, subito dopo la rapina, di ricostruire compiutamente la posizione dei presunti autori. Importante è risultata la visione delle immagini di videosorveglianza comunali e di altri esercizi commerciali. La ricostruzione ha riannodato tutta la fase di preparazione, il percorso seguito nelle vie cittadine, il sopralluogo e la rapina. Nelle immagini, tutte finite nel Fasciolo dell'indagine, anche la fuga, l'abbandono degli abiti e del coltello lungo la via di fuga. In questa particolare indagine emergerebbe il ruolo svolto dal sistema di video sorveglianza adottato dalla Città; ma anche l'azione sinergica di Carabinieri e Polizia che consentiva, in brevissimo tempo, di arrivare rapidamente ai 3 indagati: due sono di Cassano e uno di Castrovillari. Pertanto, i tre individui, già noti agli ambienti investigativi, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e posti ai domiciliari su ordinanza di applicazione di misura applicativa a degli arresti domiciliari attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico.