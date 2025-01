Corigliano Rossano, gli incendiano l’auto per la seconda volta in tre mesi

Si riacutizza il fenomeno delle auto date alle fiamme nella notte. L’anonima incendi torna a colpire la città di Corigliano Rossano e salgono a sei le auto incendiate nel giro di un paio di giorni. La notte scorsa, infatti, è andata a fuoco un'altra vettura, ancora una volta nell’area urbana di Rossano. Solo nel fine settimana trascorso sono state cinque le auto distrutte dalle fiamme, in due distinti episodi.

L’accaduto della notte appena trascorsa pone, inoltre, una serie di ulteriori interrogativi, perché questa volta l'auto incendiata è andata a fuoco sempre nel quartiere Gran Sasso, il medesimo in cui si è verificato uno dei due episodi incendiari dei giorni scorsi.

Quindi nella stessa zona si sono avute tre auto bruciate nel giro di tre giorni. Il mezzo vittima del rogo è una Mercedes di proprietà di una persona del posto. Peraltro, a quanto si apprende, sembra che il proprietario della Mercedes avesse già subito una situazione di questo tipo, circa tre mesi fa.

Ora gli inquirenti che stanno indagando in queste ore su questi nuovi casi, dovranno verificare se esistono o meno collegamenti tra i due episodi incendiari.

Sul luogo del rogo della notte scorsa è intervenuta, come sempre e in maniera tempestiva, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di viale Normanni di Rossano, che ha proceduto nello spegnere le fiamme e mettere in sicurezza e i luoghi per evitare anche quanto successo la volta scorsa, proprio in via Sempione, quando le fiamme partite da una singola vettura si sono ben presto propagate ad una star macchina parcheggiata di fianco distruggendola a sua volta.