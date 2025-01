Corriere della droga arrestato nel Cosentino: viaggiava in auto con la cocaina sulla "106" in direzione Reggio

Arrestato perchè in possesso di un cospicuo quantitativo di eroina.

A finire in manette un giovane italiano, in transito con la propria auto sulla strada statale 106, proveniente dalla Puglia in direzione Reggio Calabria, alla vista dei finanzieri della Tenenza Montegiordano, e nel verosimile tentativo di evitare di essere scoperto, ha cercato di disfarsi di un piccolo involucro che aveva con sé, gettandolo dal finestrino dell’autovettura.

I militari, insospettiti, hanno intimato l’alt e, contestualmente, hanno prontamente recuperato e controllato l’involucro, al cui interno è stata rinvenuta sostanza stupefacente.

Dai successivi approfondimenti è risultato che l'uomo era già gravato da specifici precedenti di polizia. Pertanto, i finanzieri si sono recati presso la sua abitazione dove, durante una perquisizione, è stato rinvenuto anche hashish, nonché tutto il necessario per il suo taglio e confezionamento, tra cui forbici, bilancino di precisione e sacchettini di plastica.

La droga, quindi, è stata sottoposta a sequestro, ed il soggetto – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Castrovillari – arrestato ed accompagnato in carcere con l’accusa di detenzione e trasporto illeciti di sostanza stupefacente.