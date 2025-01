Indignazione a Cassano, nel liceo aule al freddo e nei bagni manca l’acqua

Disservizi al liceo di Cassano Ionio: genitori in rivolta, orari scolastici a rischio. Da giorni si alzano le proteste di genitori e studenti per i disservizi che stanno interessando l'edificio che ospita i licei cittadini. A causa del malfunzionamento delle caldaie e del servizio idrico, l’istituto si trova a fronteggiare una situazione che mette a dura prova il regolare svolgimento delle lezioni. Il problema, iniziato al rientro dalla pausa natalizia, ha già portato a disagi significativi, costringendo il dirigente scolastico a considerare modifiche all’orario delle lezioni per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti ed evitare assenze di massa. Nonostante l’intervento dei tecnici inviati dalla Provincia, che stanno lavorando per identificare e risolvere le cause dei guasti, la situazione resta critica. Attualmente, sia il riscaldamento che il servizio idrico funzionano solo nelle prime ore del mattino, lasciando le aule fredde e prive di acqua potabile per gran parte della giornata. La difficoltà è stata in parte tamponata con l’intervento dell’autobotte comunale, chiamata più volte per garantire l’approvvigionamento idrico. Tuttavia, questa soluzione è solo temporanea e non risolve il problema alla radice. I genitori, esasperati, hanno espresso preoccupazione per le condizioni in cui gli studenti sono costretti a trascorrere le giornate scolastiche. Molti temono che questa riduzione di orario e i continui disservizi possano influire sul rendimento scolastico e sulla salute dei ragazzi. Dal canto suo, il dirigente scolastico ha invitato studenti e famiglie a mantenere la regolarità dell’ingresso a scuola, sottolineando che eventuali modifiche agli orari saranno comunicate tempestivamente in caso di nuovi guasti.