Due incidenti sulla SS280 in Calabria: feriti e traffico in tilt

Due gravi incidenti stradali si sono verificati nella notte sulla SS280 in Calabria, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro e delle autorità competenti.

Scontro frontale all’uscita della galleria Sansinato

Il primo incidente si è verificato nei pressi dell’uscita della galleria Sansinato. Coinvolte due vetture: un’Audi A3 e una Volkswagen Tuareg. A bordo della Tuareg viaggiava una famiglia composta da padre, madre e un bambino, tutti trasportati in ospedale per accertamenti. Più gravi, invece, le condizioni del conducente dell’Audi, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasferito d’urgenza in ospedale dal personale del 118.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto stradale, mentre le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare le cause dello scontro. Sul posto erano presenti la Polizia Stradale e il personale Anas per il ripristino della sicurezza del tratto.

Auto ribaltata vicino allo svincolo di Settingiano