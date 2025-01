Un palco del teatro Rendano di Cosenza dedicato al visionario Enzo Noce

Un uomo di grandi interessi. Amante del teatro di prosa, ascoltatore sempre ammaliato della musica di qualità, conoscitore della cinematografia internazionale: Enzo Noce ha impegnato la sua vita al servizio della diffusione della cultura. Sapeva quanto la contaminazione con le arti potesse positivamente cambiare l’esistenza d’una comunità. A lui si debbono centinaia di spettacoli di altissima qualità che hanno catturato l’attenzione di generazioni.

È per questo che il sindaco Franz Caruso parteciperà stasera, al Teatro Rendano, alla cerimonia di consegna del Premio intitolato alla memoria dello storico impresario teatrale bruzio, scomparso quasi due anni fa, il 18 febbraio del 2023. Quest'anno il prestigioso riconoscimento “Enzo Noce” è stato assegnato agli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi, I due attori si esibiranno con il loro “Dove eravamo rimasti”, piece teatrale di successo che stanno portando in giro nel Paese.

Ma i riconoscimenti alla memoria di Enzo Noce non si esauriscono qui perché, sempre stasera, subito dopo la consegna del premio a Lopez e Solenghi, per volere dell'Amministrazione comunale, sarà apposta una piccola targa, in memoria di Enzo Noce, in un palchetto di proscenio del Rendano che l'impresario teatrale era solito utilizzare come base d'appoggio o come “ufficio volante”, quando si trovava a teatro per la stagione di prosa, o quando doveva risolvere un problema dell'ultimo momento.