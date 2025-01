Acri, erano in possesso di 8 grammi di cocaina e mezzo chilo di marijuana: arrestati un 18enne e un 32enne

Nella tarda serata di ieri 13 gennaio 2025, i militari della Stazione Carabinieri di Acri e dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Rende hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un diciottenne di Corigliano Calabro che, a seguito di una perquisizione domiciliare espletata in quella località “Cantinelle”, è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e del denaro contante presunto provento dello spaccio.

La perquisizione è scattata dopo che una pattuglia della Stazione di Carabinieri di Acri, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel paese di Sant’Angelo, aveva già fermato - e parimenti tratto in arresto in flagranza di reato - un 32enne già noto alle Forze dell’Ordine, sulla cui persona i militari hanno rinvenuto venti involucri di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi, oltre a denaro contante presunto provento di un’attività di spaccio; il controllo si è quindi esteso al domicilio del predetto, in cui il figlio della sua attuale compagna ha subito insospettito gli investigatori dirigendosi nella propria camera, ove – all’interno dell’armadio – aveva occultato l’ingente quantitativo di marijuana che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 3.000 euro.

Su disposizione delle Autorità Giudiziarie di Cosenza e Castrovillari, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione.