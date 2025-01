Boato nel centro di Altomonte, auto s'incendia mentre transita di fronte alla chiesetta del Carmine

Auto in fiamme nella tarda serata di mercoledì su via Giacobini all’angolo con via Mario Pacienza ad Altomonte. Ancora ignote le cause che hanno innescato l'incendio ed è stato necessario l’arrivo dei Vigili del fuoco di Castrovillari per spegnere le fiamme scaturite spontaneamente dall’autovettura che transitava di fronte la chiesetta del Carmine. Sul posto il Comandante della Polizia Locale di Altomonte e il comandante della stazione dei Carabinieri. Fortunatamente la persona alla guida è rimasta illesa perché riuscita a scendere prima che si propagassero le fiamme.

Non interessate le abitazioni del vicinato né tanto meno il luogo di culto ma tanta è stata la paura. L’auto è stata completamente distrutta. Sono partite intanto le indagini per stabilire le cause a quella che, sin da subito, è sembrata una Station Wagon. Purtroppo dell’auto è rimasta solo cenere e ferraglia. Qualcuno ha provato ad intervenire con un estintore ma era troppo piccolo e non si è riusciti a bloccare le fiamme.