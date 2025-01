Corigliano Rossano, l’emergenza neve in città ha innescato polemiche

«Siamo stati qui per garantire strade libere dalla neve e sicurezza per tutti». Non si fa attendere la risposta della Provincia di Cosenza alla rabbia manifestata dal Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi riguardante la gestione dell'emergenza neve.

Il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, Ing. Gianluca Morrone, sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dal Sindaco, «la Provincia è stata presente in loco e ha attivato immediatamente le operazioni di sgombero neve, lavorando senza sosta per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade.

Le squadre di intervento hanno operato in modo coordinato e tempestivo, utilizzando mezzi e attrezzature adeguate per fronteggiare le avverse condizioni atmosferiche». Riguardo alla la caduta di pini con tronchi di grosso diametro sulle Sp 187 e Sp 188 tra i comuni di Corigliano-Rossano e Longobucco dalla Provincia si sottolinea che il lavoro da affrontare è stato complesso, «in quanto si è dovuto procedere alla rimozione tramite l'ausilio di motoseghe e ruspe dei tronchi caduti sulla strada, prima di poter liberare la stessa dalla neve con due mezzi spazzaneve».