Porto turistico di Paola, cancellati i finanziamenti

Il Porto turistico di Paola sarebbe stato definanziato. Il Comune non avrebbe a quanto pare rispettato, come aveva a suo tempo sottolineato il movimento consiliare di Rete dei Beni Comuni, la data del 31 dicembre 2024 per dare il via all’appalto delle opere. Una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno all’interno dell’Amministrazione che avrebbe quindi dovuto attivarsi per tempo per rispettare la scadenza.

Non dimentichiamo che il Cipess aveva scritto al Comune sottolineando nel suo documento, tra l’altro, numerosissime prescrizioni da rispettare. Il capogruppo consiliare di Rete dei Beni Comuni, Andrea Signorelli, aveva messo in guardia il Comune spiegando difatti che «con decreto del comitato interministeriale della programmazione economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2023, dunque successivamente alla convenzione sottoscritta tra Comune e Regione, all’art. 1.4 espressamente si legge: “gli interventi finanziati con le risorse della programmazione Fsc 2021-2027, assegnate in favore delle regioni e delle provincie autonome con la citata delibera Cipess n. 79 del 2021, devono assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (Ogv) entro il 31 dicembre 2024, superato il quale termine le assegnazioni si intendono revocate automaticamente”».