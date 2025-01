Rende, Parco Aquatico: cambia il futuro. Bando ventennale per la gestione

Parco acquatico- sportivo Santa Chiara, ecco la svolta. Dopo gli annunci e le anticipazioni, arriva la delibera di giunta ufficiale vergata dai tre commissari prefettizi. Giuffrè, Albertini e Correale, pochi giorni prima del santo Natale, il 18 dicembre scorso, hanno dato seguito alle volontà giuridiche necessarie per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto il 28 novembre 2024 da una commissione di verifica interna “in contraddittorio con i progettisti”. Potrebbe cambiare tutto per il parco acquatico rendese. Da qui l'atto di indirizzo per la gestione del Parco di Santa Chiara e l'utilizzo, ancora una volta, della concessione di servizi, come avvenuto in passato.

Entrando nel merito della delibera di Giunta, con i poteri straordinari del Consiglio comunale, cosa cambia? Intanto, la durata della concessione che è fissata “in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dalla data di avvio, previa verifica dei dati del redigendo PEF”. E poi: “sono poste a carico del concessionario la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative dotazioni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza agli utenti ed ogni attività connessa alle specifiche destinazioni del parco; il concessionario è tenuto alla redazione del progetto esecutivo e all’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico e di integrazione degli spazi di sosta sulla scorta del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) redatto dal Settore IV Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio”. Non solo: al concessionario è garantito il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, “secondo le condizioni fissate dall’Amministrazione Comunale, con assunzione a proprio carico del rischio legato alla gestione dei servizi medesimi”.