'Ndrangheta, il clan Abruzzese chiedeva una tangente del 3% su lavori della nuova Statale 106 I NOMI

La vicenda estorsiva - si legge nell’ordinanza cautelare del Gip di Catanzaro - «prende le mosse dalla denuncia sporta dal legale rappresentante dell’impresa di costruzioni denominata 'I.Co.P. Spa - Società Benefit' il quale riferiva di avere un contratto di subappalto con la società 'Impresa Tre Colli Spa' per la realizzazione della variante al metanodotto 'Pisticci - Sant'Eufemia 4 tronco' per conto di 'Snam Rete Gas', consistente nella realizzazione Trebisacce per un importo pari a 5 milioni. L’imprenditore ha riferito di essere venuto a conoscenza della pretesa estorsiva avanzata dal capo cantiere della Tre Colli S.p.a.», Antonio Salvo, per il tramite» di due suoi dipendenti, uno dei quali «in particolare - proseguono gli investigatori - gli aveva riferito che erano stati imposti loro i fornitori... Poichè questi, inoltre, aveva chiesto chiarimenti, era stato accompagnato a Lauropoli, impedendogli di portare il telefono cellulare, dove aveva incontrato delle persone, le quali gli avevano detto chiaramente che, per non avere problemi, avrebbero dovuto pagare il 3% dell’importo del contratto, ossia 150mila euro, e gli avevano dato i nomi dei fornitori con i quali avrebbero dovuto lavorare. L’importo suddetto sarebbe stato ricavato da una sovrafatturazione con i fornitori».

Un altro dipendente della società «Tre Colli» - rimarcano ancora gli inquirenti nell’ordinanza cautelare - «affermava di svolgere la mansione di capo-commessa per alcuni cantieri in Italia e di essere giunto a Trebisacce nel mese di giugno 2022 per visionare i luoghi dove eseguire i lavori sub-appaltati dalla 'Tre Colli Spa' e consistenti nella realizzazione di due micro-tunnel funzionali allo spostamento del metanodotto della variante jonica, lavori rientranti in quelli afferenti al Terzo Megalotto. Per tale motivo - si legge ancora nell’ordinanza del Gip di Catanzaro - aveva preso, da subito, contatti con il capocantiere della 'Tre Colli', Salvo Antonio, al quale chiedeva dei riferimenti per le sue ricerche di mercato. Il Salvo gli aveva fornito i dati richiesti e, nel successivo mese di luglio, durante un’altra sua visita a Trebisacce, - si legge nell’ordinanza - gli aveva riferito che se non avessero voluto avere problemi, avrebbero dovuto versare a titolo estorsivo la somma pari all’1,5% dell’intero importo fissato in 5 milioni di euro. Nel prosieguo, il Salvo li aveva informati che avrebbero dovuto rivolgersi alla società. in quanto disponibile ad effettuare la sovrafatturazione sulla fornitura di calcestruzzo».