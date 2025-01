Cosenza e la statua della discordia. Oliverio: “Rispettare la figura di Giacomo Mancini”

La decisione di spostare il monumento in un luogo distante dalla sede comunale è stata definita "incomprensibile e ingiustificata", con motivazioni ritenute non sufficienti a sostenere tale scelta. Oliverio, con una nota di amarezza, ha ammesso di aver inizialmente pensato si trattasse di una "fake news", sottolineando la necessità di una riflessione più lucida e distaccata.

Oliverio ha ricordato che la statua, collocata davanti a Palazzo dei Bruzi all’inizio di Corso Mazzini, era stata scelta per il suo alto valore simbolico. "Non solo fu una decisione largamente condivisa, ma furono apprezzate le motivazioni legate al significato del luogo, in stretta connessione con l’opera e il rapporto di Mancini con la comunità", ha dichiarato.

"Giacomo Mancini non ha bisogno di difensori post mortem", ha precisato Oliverio, ricordando che l’opera del politico calabrese, sia come Ministro sia come sindaco, è ancora oggi ricordata positivamente dai cittadini al di là delle appartenenze politiche. La vicenda, però, continua a suscitare dibattiti, richiamando l’attenzione sull’importanza della memoria storica e del rispetto per le scelte condivise dalla comunità.