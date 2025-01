“Giù le mani dalla statua di Giacomo Mancini”, a Cosenza il flash-mob per ‘difendere’ l'opera FOTO

Si è tenuto questa mattina il flash mob organizzato dalla Fondazione Giacomo Mancini per protestare contro la decisione di spostare la statua dedicata al "Leone socialista". La manifestazione, svoltasi attorno al monumento all’inizio di corso Mazzini, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, giunti anche da altre zone della Calabria per esprimere il loro dissenso.

Tra striscioni, cartelli e garofani rossi, i partecipanti hanno ribadito il loro attaccamento alla statua e al suo valore simbolico per la comunità. «La storia non si sfratta», è stato il messaggio forte e unanime.

La Fondazione ha risposto con fermezza alla decisione comunale di individuare una nuova collocazione per il monumento entro dieci giorni, definendola un’offesa alla memoria di Giacomo Mancini e alla storia della città. «La statua non si sposta e la storia non si sfratta», si legge nella nota ufficiale, che testimonia il legame profondo tra la figura del Leone socialista e la comunità cosentina.