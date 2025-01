Montalto, Banco alimentare “sfrattato”: stop alla filiera della solidarietà

Il Banco alimentare della Calabria è stato sfrattato. Al problema di non avere più una sede si aggiunge, adesso, anche l’accesso negato alle associazioni incaricate di ritirare i pacchi alimentari da parte dei nuovi proprietari della struttura.

Un fatto grave che sta impedendo la distribuzione quotidiana di beni essenziali a decine di migliaia di famiglie in stato di necessità perché decine di tonnellate di generi alimentari sono bloccate nelle celle frigorifere dello stabilimento ex Comac di Montalto Uffugo. Il contratto di affitto del Banco alimentare, infatti, dopo che la struttura è stata venduta all’asta in seguito al fallimento ed acquistata da una nuova società, è scaduto il 2 dicembre scorso e prolungato fino al 31 gennaio 2025.

Nonostante il pagamento di un canone maggiorato per coprire il periodo dicembre 2024-gennaio 2025, la nuova gestione, però, ha intimato lo sfratto e negato l’accesso alle associazioni incaricate di ritirare i pacchi alimentari. In Calabria circa 40mila famiglie, tra cui 500 nuclei solo nel comune di Montalto Uffugo, sono servite dal Banco ed ora questa filiera di solidarietà è stata interrotta.