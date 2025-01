Ospedale di Castrovillari a mezzo servizio, manca l’otorino e chiude l’ambulatorio

Momentaneamente chiuso. L'Otorino, unità semplice declassata silenziosamente qualche anno fa, aspetta il rafforzamento del personale e la ripresa dell'attività ambulatoriale.

Si tratta di azioni basiche che, e questo nel corso degli anni, hanno aiutato decine di utenti. Sullo sfondo ci sono sempre le persone anziane, in particolare i fragili che avrebbero la necessità di aiutarsi ad affrontare quei malanni che sono propri della terza età.

Il quadro è semplicemente legato al pensionamento di due medici. Professionisti che hanno portato avanti un lavoro molto complesso e delicato.

Poche, chiaramente, le azioni che lasciano intravedere il necessario riallineamento della pianta organica dell'ospedale spoke di Castrovillari. Ancor meno, se possibile, le attività poste in essere dalle amministrazioni del territorio: i sindaci che si tengono alla larga dalle situazioni emergenziali di un ospedale che non ha fatto segnare neppure la riapertura completa dell'Ortopedia – Traumatologia.