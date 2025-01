Poliambulatorio di Cassano, mancano quattro medici: niente visite specialistiche

Poliambulatorio in crisi: mancano quattro medici e i cittadini restano senza servizi. Al Poliambulatorio di Cassano mancano quattro medici specialisti, creando un gap nell'offerta di servizi essenziali. Si tratta dei responsabili dei reparti di otorinolaringoiatria e nefrologia, entrambi andati in pensione, e dei reparti di diabetologia e reumatologia, a seguito del trasferimento dei rispettivi medici. In assenza di nuove nomine, i cittadini del territorio sono costretti a cercare assistenza presso altre strutture sanitarie o a rivolgersi ad ambulatori privati, con costi spesso insostenibili. Si tratta di una vera e propria emorragia di servizi sanitari che, da tempo, colpisce il poliambulatorio locale. Ancora una volta, a pagarne le conseguenze sono gli anziani e le fasce più deboli della popolazione residente.