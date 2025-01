Rende, refezione troppo costosa: protestano i genitori

Di concerto con i rappresentanti dei genitori della scuola primaria “Stancati” di Rende, alcuni genitori hanno scritto una lettera di protesta ai commissari cittadini “per ribadire la problematica sorta a seguito della revisione delle quote dovute per la fruizione del servizio mensa, avvenuta ad anno ormai in corso, a fine dicembre 2024”.

Tale revisione, per tutti loro, “ha determinato un notevole aumento della spesa mensile sostenuta dalle famiglie, con un incremento di circa 20 euro per ogni scaglione Isee”. Inoltre, aggiungono, “ha comportato la totale decadenza dell'agevolazione in precedenza garantita per i secondi figli che usufruivano dello stesso servizio”. Cosa sta accadendo? “Non giustificabile che, in meno di sette mesi dall'approvazione di un listino prezzi ad aprile 2024, si sia deciso di aumentare le tariffe”, sostengono oggi cittadini e genitori.

“Tutto quanto premesso e considerato, i sottoscritti, in rappresentanza dei genitori delle rispettive classi, chiedono che siano riviste le quote dovute per un servizio essenziale per le famiglie, che necessitano del servizio mensa dovendo lasciare i bambini alla scuola dell'infanzia fino al pomeriggio, garantendo tariffe accessibili e ripristinando l'agevolazione per i secondi figli”. Non solo: l'ulteriore richiesta è che si vigili sul rispetto dei menů stabiliti, assicurandosi che i pasti erogati siano conformi agli standard nutrizionali previsti.