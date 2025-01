Allarme a Rogliano, anziani nel mirino di bande di truffatori

Le aree della Presila casalina e del Savuto sono sempre più spesso prese di mira da truffatori specializzati nel raggirare persone vulnerabili, in particolare anziani, coppie di una certa età che vivono sole e persone meno esperte. Negli ultimi giorni, le amministrazioni comunali di Casali del Manco e di Rovito hanno diffuso comunicati ufficiali per mettere in guardia la popolazione sulla presenza di malintenzionati attivi nel territorio. Un analogo avviso è stato pubblicato ieri anche dal Comune di Rogliano, a seguito di segnalazioni ricevute riguardo a telefonate sospette.

Le modalità utilizzate dai truffatori sono ormai note, ma purtroppo continuano a mietere vittime. Chi chiama si finge spesso un medico, un avvocato o un agente delle forze dell’ordine, raccontando di un presunto incidente o di un’improvvisa emergenza sanitaria che coinvolgerebbe un familiare stretto. Il tono allarmante e la richiesta di un intervento immediato sono studiati per generare panico e confusione, inducendo la vittima a consegnare denaro o a rivelare dati personali e bancari. Si tratta di un vero e proprio raggiro emotivo, che sfrutta la paura e la preoccupazione per i propri cari.