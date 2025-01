Casali del Manco, dopo le analisi dell’Asp vietato utilizzare l’acqua

Proseguono i disagi legati alle criticità della rete idrica nel territorio di Casali del Manco. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesca Pisani, è impegnata, anche in questo fine settimana, a risolvere i problemi emersi negli ultimi giorni. Venerdì mattina, il sindaco ha disposto l’inibizione temporanea dell’uso dell’acqua potabile per consumo alimentare in alcune località del territorio. La decisione si è resa necessaria a seguito delle analisi effettuate dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che hanno evidenziato la non conformità dell’acqua ai parametri di qualità previsti dalla legge.

Le località investite dal provvedimento sono via Roma a Scalzati, villetta comunale a Verticelli, villetta bivio a Casole Bruzio-Serra Pedace, centro storico di Casole Bruzio. L’ordinanza si è resa necessaria per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza igienico-sanitaria, bloccando provvisoriamente la potabilità dell’acqua nelle aree interessate. I tecnici comunali sono già al lavoro per individuare e risolvere le criticità, al fine di ripristinare quanto prima i parametri di conformità.

In aggiunta, nella mattinata di ieri, l’impianto di potabilizzazione dei Casali ha subìto un blocco a causa di un’elevata torbidità dell’acqua, determinando la chiusura temporanea del serbatoio “Galleria”, in località Spezzano Piccolo, dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Un’ulteriore misura di prevenzione per evitare ulteriori disagi.

Già nelle scorse settimane, si è dovuto procedere a lavori urgenti sulla rete idrica nelle località di Macchia e Pedace, dove gli operai comunali sono stati impegnati nella riparazione di due importanti perdite, giungendo alla soluzione del problema. Domani saranno effettuate nuove analisi dell’acqua per verificare il rientro nei parametri di sicurezza. Il sindaco Pisani ha dichiarato: «Stiamo lavorando senza sosta per risolvere questa situazione critica. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Ci auguriamo che i prossimi controlli possano confermare il ritorno alla normalità in tutte le località interessate».