Maltempo sul Tirreno Cosentino: il vento abbatte i pali dell’alta tensione, tanti comuni al buio

Il grecale ha soffiato ancora con forza e insistenza. Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite della prima emergenza maltempo che sulle coste del litorale si è presentata una nuova tempesta. Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare l’ha inserita quelle più intense d’Italia e l’ha denominata Gabri. Poca pioggia ma tanto, tantissimo vento. Mentre li disagi ferroviari sono stati messi in archivio adesso si è alle prese con il ripristino degli altri servizi strutturali e infrastrutturali che hanno subito interruzioni e danneggiamenti.

I disagi maggiori si sono registrati nella notte tra venerdì e sabato. Diversi comuni del litorale tra cui Paola e Fuscaldo sono rimasti quasi al buio per il danneggiamento di alcuni tralicci dell’energia elettrica. I tecnici si sono messi al lavoro all’alba per ripristinare l’erogazione. La luce è mancata in alcune zone anche 11 ore e naturalmente non è stato affatto facile a causa delle rigido temperature notturne. A metà mattinata poi è tutto quasi tornato alla normalità. Lo stesso problema si è verificato anche a Bonifati dal pomeriggio, così come a Diamante dove alcune zone sono rimaste al buio. Problemi sul litorale si sono registrati anche sulle linee telefoniche di diverse compagnie. Anche ieri in diversi comuni del comprensorio le scuole sono state chiuse. L’ordinanza emanata nella giornata di venerdì dai sindaci è stata estesa per altre 24 ore.

Non è stato comunque il solo problema. A Fiumefreddo ha ceduto un muro dello stadio comunale che era stato inaugurato ad aprile dello scorso anno. Mentre a pochi metri dalla scuola elementare della marina è caduto nei giorni scorsi un contenitore della raccolta di rifiuti (un cosiddetto mangiaplastica) installato sette mesi fa. A Belvedere Marittimo diversi problemi si sono registrati a causa della caduta di alberi sulla sede stradale. Uno di questi è anche andato finire sulla recinzione della ferrovia venerdì sera creando apprensione per la circolazione che è stata sospesa su un binario fino all’intervento dei tecnici che ha evitato il peggio.

Problemi per la caduta di alberi di alto fusto si sono registrati anche a Tortora nella frazione marina (nel cortile della scuola media) e nelle frazioni montane tra Saracina e Sarre. Analoga situazione si è verificata a Praia a Mare in via Roma, sul Lungomare e in altre zone. Dieci alberi abbattuti dalle raffiche, altri venti messi in sicurezza. È ceduto anche un lampione in località Fiuzzi, è stata divelta una postazione di videosorveglianza e danneggiato alcuni semafori. A San Nicola Arcella sulla sede stradale della ex statale 18 si è verificato uno smottamento che è stato ripristinato tempestivamente.