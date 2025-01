Temperature alte e pioggia limitano l’uso delle piste da sci nella Sila cosentina: la situazione a Lorica e Camigliatello

Un fine settimana non propriamente ideale per gli amanti degli sport invernali nelle rinomate località turistiche della Sila.

Le abbondanti piogge e le condizioni meteo avverse hanno compromesso l’apertura delle piste da sci sia a Camigliatello che a Lorica. Per gli appassionati resta ben poco, limitate anche le attività negli impianti di risalita.

A Camigliatello, secondo il bollettino emesso ieri mattina dall’Arsac, azienda di gestione, la pioggia incessante e la nebbia fitta hanno reso le piste completamente impraticabili. La neve, resa pesante dalle precipitazioni, ha motivato la chiusura delle principali aree sciabili.

Anche gli impianti di risalita sono stati coinvolti nelle difficoltà: la cabinovia non si è mossa mentre le piste sono chiuse fino a nuova comunicazione. Le temperature, piuttosto miti per la stagione si attestano sui +4°C a valle e +2°C in quota.

Non va meglio a Lorica, dove il cielo coperto e le continue precipitazioni, almeno fino a ieri pomeriggio, stavano penalizzando questa fase della stagione sciistica. La seggiovia a Cavaliere resta chiusa, mentre sono operativi la cabinovia e lo skilift. Le piste della valle dell’Inferno sono utilizzabili, chiusa la pista di rientro mentre il resto del comprensorio resta sostanzialmente impraticabile. Le temperature segnano 0°C in cima e 4°C a valle, non troppo favorevoli alle condizioni del manto nevoso.

In ogni caso, le due località restano sempre una scelta preferenziale per i turisti abituati a trascorre i weekend in montagna. Diversi servizi restano attivi sia a Camigliatello, sia a Lorica. In questa località, in particolare, sono fruibili la pista per slittini e l’anello panoramico delle Vette.