Nel Cosentino: i tecnici non possono, all’albero caduto pensa il sindaco

Cade un albero nel cimitero ma l’Ufficio tecnico non interviene, ci pensa allora il sindaco in prima persona. «Dopo aver sentito l’Utc – afferma Francesco Tripicchio –, e preso atto dell’impossibilità di intervenire da parte dello stesso, mi sono personalmente assunto la responsabilità di emanare un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente al fine di rimuovere l’arbusto, che rappresenta, indubbiamente, un pericolo per l’incolumità di chiunque si voglia recare nel nostro cimitero».

La rimozione ieri mattina grazie a una ditta: «Mi sono recato, personalmente, sul posto, al fine di verificare l’esecuzione dei lavori e ringrazio la ditta incaricata ed i suoi operai che, dalle prime ore della mattinata ed in breve tempo, hanno eseguito, con solerzia, i lavori necessari e richiesti. Domani proseguiremo con la rifinitura ed il completamento delle operazioni».