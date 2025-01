Rassegna stampa 20-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Calabria, ritardi nella gara per l’elisoccorso: affidamento “scaduto” da 8 anni

- Calabria, i presidi con la valigia insistono nella lotta: «Vogliamo tornare»

- La Calabria entra nei “tagli” al bilancio di Palazzo Chigi: 250mila euro in meno per le assunzioni per l’emergenza migranti

- Frane, esondazioni, allagamenti: la “mappa” dei rischi in Calabria

- Bianco, la fiumara La Verde fa paura. Persino l’ambulanza deve cambiare percorso

- Aumenta in Calabria il numero di donazioni per i trapianti d’organi, ma è ancora sotto la media del Mezzogiorno

- Reggio guarda già al voto del 2026: appello per Anna Nucera

- Vibo, orchestra sinfonica: Veronesi “smentisce” la versione di Accardo

- Sorical, silenzi e indifferenza. Il sindaco di Corigliano Rossano denuncia

- Nel Cosentino: i tecnici non possono, all’albero caduto pensa il sindaco

- Crotone, la bonifica come una tela di Penelope: gli interventi sono ancora fermi al palo