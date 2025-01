Scontro tra auto e autoarticolato sulla statale 18 tra Paola e Fuscaldo, due feriti

Incidente questa mattina tra una Fiat Punto e un autoarticolato tra Paola e Fuscaldo sulla statale 18. I mezzi per cause in corso di accertamento sono finiti in rotta di collisione. Poi il camion ha terminato la sua corsa contro il guard rail occupando la sede stradale. Al momento si parla di due feriti che sono stati soccorsi dal 118 di Paola per il trasporto in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni. Sul posto anche le forze dell'ordine e l'anas che ha provveduto a deviare su arterie alternative la circolazione stradale.