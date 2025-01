Comunità accademica in lutto, morto il docente a causa di un malore dell'Unical Vincenzo Carbone

La comunità accademica è in lutto per la prematura scomparsa di Vincenzo Carbone, professore ordinario del Dipartimento di Fisica all’Università della Calabria, venuto a mancare improvvisamente nella notte a causa di un malore.

Carbone era stato recentemente insignito della Lewis Fry Richardson Medal 2025, un prestigioso riconoscimento assegnato dalla European Geophysical Union (EGU) per contributi di straordinario valore nella geofisica.

La sua carriera è stata dedicata allo studio dei sistemi complessi, con ricerche che hanno spaziato dalle dinamiche non lineari dei fenomeni naturali fino ai cambiamenti climatici. I suoi lavori hanno rappresentato un riferimento per comprendere l’evoluzione dei processi spaziali, atmosferici e geofisici, offrendo strumenti utili anche per l’analisi delle sfide legate al clima globale.

La perdita di uno scienziato così brillante lascia un vuoto profondo nella ricerca e nel mondo accademico.