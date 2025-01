Cosenza, lavori sull'acquedotto Merone: possibili disagi nell'erogazione idrica

I lavori, che inizieranno alle ore 7 e proseguiranno fino alla loro conclusione, potrebbero causare disagi nell'erogazione idrica per gli utenti interessati.

A causa di sopraggiunte disfunzioni sulla rete, domani, 22 gennaio 2025, saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di apparecchiature interne all'acquedotto Merone . A comunicarlo è il dirigente di Settore, Raffaele Noto

L'amministrazione comunale invita i cittadini a prepararsi per eventuali interruzioni e ringrazia per la collaborazione. Per aggiornamenti, è possibile contattare il Settore 6 – Manutenzione reti, impianti ed edifici, Protezione Civile.