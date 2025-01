Cosenza, neonata rapita al Sacro cuore da una donna travestita da infermiera. Il dramma dei genitori: “All'esterno la aspettava un uomo”

Stanno vivendo ore tremende Federico Cavoto e Valeria Chiappetta. Dalle 18,30 di oggi la loro vita è stata stravolta. Ciò che è successo alla Clinica Sacro Cuore di Cosenza ha gettato nel panico sia la giovane coppia di genitori sia tutta la città, in ansia per la piccola Sofia: una neonata di appena un giorno rapita da una donna travestita da infermiera. Il padre è sconvolto e spera che il suo appello possa arrivare dritto alle persone che stanno facendo del male alla sua famiglia: “Fate qualcosa, la nostra bimba è stata rapita. Nel tardo pomeriggio una donna con la mascherina, che si è spacciata per infermiera, ha preso la piccola con la scusa di doverla cambiare. Dopo oltre una mezz'ora di attesa ci siamo resi conto che la nostra Sofia è sparita. All'esterno c'era un uomo di colore che attendeva quella donna”. Il tutto è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza. Sul posto è intervenuta la Polizia.