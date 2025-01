Raccolta rifiuti a Cosenza, il sindaco Caruso incontra i sindacati: "Servizio da migliorare"

Tra i temi principali affrontati, il ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori da parte di Ecologia Oggi. Il Sindaco Caruso ha sottolineato con fermezza che “l’azienda non può accampare scuse, poiché i pagamenti del Comune sono regolari”. Ha inoltre aggiunto che è inaccettabile subordinare il pagamento delle spettanze ai lavoratori ai flussi economici del Comune, ribadendo che “sono le regole del rischio d’impresa”.

Decoro urbano e miglioramento del servizio

Il primo cittadino ha evidenziato un peggioramento del decoro urbano, con criticità nello spazzamento e nella pulizia. “La società appaltatrice deve assumersi la responsabilità di migliorare il servizio. Con oltre 500 operatori in città, la pulizia dovrebbe essere garantita in modo impeccabile, ma così non è”, ha dichiarato Caruso.

I rappresentanti sindacali hanno proposto l’istituzione di un confronto mensile per monitorare il servizio e la necessità di riorganizzare le turnazioni, specialmente quelle notturne.

Il sindaco ha concluso assicurando che le problematiche sollevate saranno tradotte in azioni concrete per migliorare la qualità del servizio e rispondere alle esigenze dei lavoratori e dei cittadini.