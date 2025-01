Rassegna stampa 21-01-2025 edizioni Calabria

- Nuovo ospedale di Cosenza, il Pd cerca di “stanare” il presidente Occhiuto - Radioterapia, arriva una nuova Tac a Catanzaro: deve ancora andare “a regime” - Neuropsichiatria infantile, 100 bambini in lista d’attesa a Lamezia - Pronto soccorso dell'ospedale di Soverato in perenne affanno

*Ponte sullo Stretto - Ponte, polemica sulle spese del Comune di Villa: “Il centrodestra pensi ai soldi dati per gli incarichi”

- A Locri il processo a Marjan, presunta scafista: “Perché mi tenete rinchiusa? Non ho fatto niente di male” - Omicidio Polifroni a Bovalino, non trovati legami col caso Strangio - Reggio, la droga spedita dal balcone di casa: il Pm ha chiesto quattro condanne

In evidenza

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

- Reggio, Falcomatà tira le somme sul 2024: “Pnrr, in linea con le tempistiche” - Reggio, la contro-conferenza dell'opposizione: “Falcomatà? Uniche cose concrete grazie a Cannizzaro e a FI”

Politica

- Reggio viaggia verso le elezioni, le coalizioni “studiano” i candidati a sindaco

- Elezioni a Vibo, riconteggio dei voti favorevole a Giuseppe Russo

La manifestazione

- Scalea, scuola in condizioni non ottimali: gli studenti del Metastasio scendono in piazza