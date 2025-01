Scalea, scuola in condizioni non ottimali: gli studenti del Metastasio scendono in piazza

Condizioni pessime, e ormai datate, di numerosi infissi, pavimenti e di altre suppellettili all’interno delle aule. Ulteriormente peggiorate dagli eventi atmosferici avversi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, che hanno reso ancora più difficoltoso il riscaldamento delle stesse aule.

Queste le motivazioni che, ieri mattina, hanno indotto gli studenti del Liceo “Pietro Metastasio” a disertare le lezioni e a organizzare uno sciopero finalizzato a sensibilizzare in merito le istituzioni competenti, in particolare la Provincia di Cosenza.

Gli studenti, dopo aver spiegato le loro ragioni nel corso di un confronto con alcuni docenti, hanno, infatti, deciso di non entrare nelle rispettive classi per dare inizio alle lezioni quotidiane, dando poi vita a un vero e proprio sit-in davanti alla scuola, chiamando in causa l’ente provinciale, affinché si attivi al più presto per rendere l’edificio scolastico un luogo sicuro e risolvere in modo definitivo le carenze, già segnalate più volte anche negli anni scorsi.

«La scuola deve essere un luogo sicuro. Sono pienamente a sostegno degli studenti, che difendono i loro diritti, ed è incomprensibile come, con tutte le possibilità disponibili, inclusi i fondi europei, non si sia riusciti a garantire una struttura sicura e le risorse necessarie per i nostri figli - ha dichiarato, sui social, la madre di uno studente del liceo “Metastasio”, facendosi interprete del pensiero di molti altri genitori del territorio.

La risposta della Provincia di Cosenza non si è fatta attendere. In merito è, infatti, intervenuto il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Pasquale De Franco, sindaco di Aieta.

«Mi preme evidenziare alcuni aspetti nella mia qualità di consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica - ha, infatti, dichiarato De Franco in una nota - questo Consiglio si è insediato a dicembre 2023 e sta programmando una manutenzione ordinaria per gli edifici di sua proprietà, come linea di massima. In riferimento all’edificio in oggetto, sentito anche il responsabile dell’edilizia scolastica, ingegnere Giovanni Amelio, il quale ha riferito che non vi è alcun rischio a livello strutturale per quanto riguarda l’edificio. Vi sono delle deficienze per quanto riguarda gli infissi e gli arredi. Per quanto riguarda i primi, si sta intervenendo per ripristinarli, in modo da garantire un adeguato isolamento. Per quanto riguarda gli arredi e i pavimenti, si dovrà programmare un intervento corposo, attraverso finanziamenti regionali o ministeriali, poiché le casse provinciali non permettono di programmare interventi cospicui. Mi preme, inoltre, portare a conoscenza della dirigente scolastica che nella vicina Praia a Mare c’è una struttura scolastica nuova, che ospita attualmente il Liceo classico, con aule non utilizzate. Quindi, c’è la possibilità, qualora ci fosse la volontà e nell’attesa di sistemare al meglio il plesso del “Metastasio”, di trasferire le classi nel plesso di Praia a Mare. Il sopralluogo comunque nonostante il maltempo è stato fatto tempestivamente e gli interventi di riparazione sono già iniziati».