Bimba ritrovata, da Castrolibero i bambini del ‘Moscerino’ mandano un messaggio colorato: “Evviva, bentornata Sofia!”

La storia della piccola Sofia Cavoto ha tenuto un'intera città col fiato sospeso. Se ne parla in ogni casa e in contesto, anche ora che l'inquietante vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: perché la neonata è tornata tra le braccia della mamma e del papà ma, idealmente, viene cullata dall'Italia intera. Anche i più piccoli non sono rimasti insensibili, come testimonia lo splendido cartellone esposto all'uscita dell'asilo nido-scuola dell'Infanzia “Il Moscerino”.

«L'idea è nata da ciò che è accaduto ieri, si tratta di un gesto emotivo. Ogni lavoro, ma soprattutto il nostro, richiede di essere accompagnato dalle emozioni», afferma il responsabile della struttura, Santino Figliuzzi. «Ci immedesimiamo nei bimbi, nei loro genitori e lo abbiamo fatto anche in occasione di questa vicenda. Io da padre e responsabile dell'asilo, mi sono messo nei panni del padre di Sofia. Ci siamo sentiti un po' tutti violati, meno al sicuro. Un vortice di incertezza ha scombussolato tutti, seppur la vicenda non ci toccasse da vicino: non è successo dall'altra parte del mondo, ma sul nostro territorio di riferimento. Simbolicamente abbiamo fatto vivere ai bambini questa vicenda, partendo dal lieto fino. La mia prima reazione, istintiva, è stata quella di promuovere una mobilitazione regionale, cercando casa per casa dove fosse la piccola: qualcosa di impensabile, però. Poi ci siamo immedesimati nei panni degli uomini e delle donne in divisa, passando dal terrore per quelle auto con le luci blu lampeggianti alla gioia di vederle arrivare con la bambina nella culla termica. Ma, soprattutto, a ispirare il nostro cartellone è stata la presenza, tra gli uomini in divisa vicino alla mamma, del papà di un nostro bimbo, lì, in prima linea. In quelle luci, in quelle persone e in quelle braccia ci siamo anche noi e abbiamo voluto testimoniarlo con i colori e i nomi dei nostri piccoli».