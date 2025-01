Neonata rapita a Cosenza, lite tra sequestratori per il sesso della bambina

Acqua Moses e Rosa Vespa, sottoposti a fermo per il sequestro della neonata avvenuto a Cosenza, avrebbero avuto una lite nei momenti immediatamente successivi al rapimento. E’ quanto si intuisce dai video della videosorveglianza interna alla clinica che ha ripreso il loro allontanamento. L’uomo, infatti, si è reso conto che la moglie aveva prelevato una femminuccia e non un maschietto mentre loro avevano annunciato l’8 gennaio di avere avuto un figlio. Dal video sembra esserci un breve scambio concitato di battute tra i due che poi si allontanano, lei con la neonata in braccio e lui con l’ovetto per neonati. La piccola, successivamente, è stata vestita di celeste prima della festa che era stata organizzata in casa della coppia con i parenti per festeggiare l’ingresso in casa del neonato.