Cassano Ionio, aumentano le famiglie che ricorrono alla Caritas

Povertà a Cassano All'Ionio: il quadro secondo i dati della Caritas Diocesana. Il Comune di Cassano All'Ionio affronta una crescente emergenza sociale. I dati forniti dalla Caritas Diocesana, riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, offrono uno spaccato della povertà che grava su famiglie e individui, evidenziando una complessa rete di bisogni che quotidianamente viene fronteggiata con le attività di supporto dello stesso ente guidato da don Mario Marino.

Durante l'anno appena trascorso, sono state 130 le nuove prese in carico dalla Caritas, con un quadro demografico che racconta una sofferenza condivisa tra cittadini italiani (81,6%) e stranieri (18,4%). Il dato forse più significativo riguarda le famiglie: ben il 66,7% delle prese in carico coinvolge nuclei familiari, una cifra che accende i riflettori sull'impatto devastante della povertà su bambini e adolescenti. In questo contesto, la Caritas ha effettuato 306 ascolti, un numero che sottolinea il ruolo cruciale del supporto psicologico e umano nell'affrontare le difficoltà economiche. La richiesta di interventi è stata massiccia: 261 prestazioni erogate, di cui l'85,6% rivolte a cittadini italiani con almeno un minore a carico.