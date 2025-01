Cosenza, l’Usb Scuola boccia i presidi: troppo autoritarismo patologico

Arrivano le prime indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla finestra temporale utile alla presentazione delle domande per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Gps e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto. Riguarda gli insegnanti che otterranno la specializzazione sul sostegno o relativa ad altri metodi entro il prossimo 30 giugno. La finestra sarà aperta in primavera. Chi entrerà a far parte di questi elenchi avrà la possibilità di usufruire d’una convocazione prioritaria rispetto alle Gps di seconda fascia e alle graduatorie di istituto di terza fascia.

Apre intanto nella sede cittadina dell’Usb Scuola uno sportello «contro l’autoritarismo dei dirigenti scolastici», commentano i responsabili della cellula cosentina del sindacato di base, a parere dei quali «una parte dei ds (per fortuna non tutti, ma certo non pochi) rivela un livello di arroganza e protervia fino a qualche tempo fa impensabile, dimostrando un autoritarismo patologico quando non una manifesta e profonda incapacità relazionale.