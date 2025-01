Dramma a Scalea, 13enne muore nella notte per una grave crisi respiratoria

Una grave crisi respiratoria - probabilmente indotta da una patologia pregressa cronica - ha causato la notte scorsa, a Scalea, la morte di una bambina di tredici anni, di origini ucraine, ma residente da tempo con la sua famiglia nella cittadina tirrenica. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la bambina, una volta a letto, avrebbe manifestato grosse difficoltà a respirare, in modo più preoccupante di quanto avvenuto in passato. Pertanto, i genitori, resisi subito conto della situazione, hanno immediatamente chiamato un’autoambulanza.

Ma gli operatori sanitari intervenuti presso l’abitazione della tredicenne - ubicata in una delle vie principali della città di Torre Talao, via Lauro - non hanno potuto fare, purtroppo, nulla per salvarla. Una tragedia consumatasi in poco tempo, dunque, che ha profondamente scosso l’intera comunità scaleota, che si è stretta intorno alla famiglia di questa sfortunata bambina.