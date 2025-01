La bambina rapita e ritrovata a Cosenza: le bugie di Rosa, l’amore di Valeria

In questa trama oscura tutto è mistero e niente è mistero. E, soprattutto, è prosa che si unge di emozioni e di sentimento, di amore e di dolore. Rosa, Valeria e Sofia sono le vite che s’intrecciano dentro questa storia che è fatta anche di voci. Voci che risalgono dal fondo di Cosenza e definiscono l’impronta genetica di tre ore d’interminabile angoscia. E i contorni di questo racconto rappresentano lo sbocco di un percorso che ha attraversato un sottilissimo filo lungo nove mesi. In fondo al suo viaggio immaginario, la cinquantunenne Rosa Vespa, di Castrolibero, avrebbe provato a prendersi quello che non poteva, probabilmente, più avere: quel figlio, desiderato, amato, inutilmente cercato. Un mal-di-vivere che potrebbe essere sbocciato dopo una gravidanza che la donna non sarebbe riuscita a portare a termine nel 2023. E, probabilmente, l’impossibilità di realizzare il sogno della maternità l’avrebbe spinta verso quel gesto disperato di rapire una neonata da una clinica per diventare madre. Una madre a tutti i costi, anche di una figlia non sua, Sofia, la figlia che ha provato a sottrarre a Valeria.

La maternità, probabilmente, era diventata una ossessione che nel tempo ha fatta “deragliare” Rosa. E lei ha finito per ingannare tutti, dopo aver ingannato se stessa. I social erano diventati il suo nascondiglio dal mondo reale, il megafono di quel racconto di fantasia che ha avuto il punto più acuto in quell’ultimo post in cui annunciava il “miracolo”. Un prodigio raccontato attraverso una foto con le manine incrociate di un neonato per far sapere al mondo intero che «alle 20 di oggi è nato Ansel. Mamma e papà ti amano!». Bugie, conflitti interiori, costruzioni mentali di un mondo irreale nel quale è rimasta intrappolata. Così è fermentata la follia. Già, perché solo un folle può pensare di poter trasformare un reparto di Ostetricia di una struttura sanitaria in un territorio di caccia da dove potersi allontanare indisturbati con un “trofeo”. Rosa lo ha fatto, accompagnata dal suo uomo, il nigeriano Acquel Moses (complice o ignara vittima?). Una trama che ha chiuso il giro di un orizzonte familiare che s’è improvvisamente colorato di grigio. Nessuno in casa Vespa sapeva. E martedì sera avevano risposto all’invito di Rosa e di suo marito per festeggiare l’arrivo di Ansel, quel figlio maschio che la donna aveva detto d’aver partorito l’8 gennaio. Era rimasto in clinica per il Covid, un’altra bugia raccontata per giustificare il ritardo, e solo ieri sera era stato dimesso.