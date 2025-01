Sofia torna a casa, la bimba e i genitori lasciano la clinica di Cosenza: “Ci stiamo riprendendo, grazie a tutti!”

Valeria Chiappetta e Federico Cavoto sono stravolti ma hanno ancora la forza di sorridere e ringraziare tutti mentre lasciano la clinica di Cosenza, dove la donna è stata ricoverata per partorire. Quelli che dovevano essere giorni speciali, si erano trasformati in un incubo. Perché la piccola nata lunedì è stata rapita martedì, gettando nel panico e nell'angoscia i familiari, gli amici ma anche un'intera città. Le forze dell'Ordine hanno unito i puntini e sono riusciti, anche grazie al tam-tam social con le immagini dei rapitori (immortalati dalle telecamere di sorveglianza della clinica Sacro Cuore), a rintracciare la piccola nel giro di poche ore. Era in un appartamento di Castrolibero con la donna che l'ha rapita, Rosa Vespa, che dopo aver simulato una gravidanza, ingannando tutti (non è escluso che possa aver fatto lo stesso con il compagno Acqua Moses), stava per dar vita a una festicciola con la "sua" creatura travestita da maschietto (perché sui social, l'8 gennaio, aveva annunciato che fosse nato Ansel). Una festa "rovinata", appunto, dall'arrivo delle forze dell'Ordine che hanno messo fine all'incubo della famiglia Cavoto. E oggi possono tornare a casa e abbracciare la piccola Sofia lontani dalle luci dei riflettori.