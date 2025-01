Neonata rapita a Cosenza: la mamma "ho gli incubi ma il peggio è passato"

«Paura tantissima. Soprattutto di notte è difficile ancora. Piano piano andrà via spero. Attimi bruttissimi, voglio solo dimenticare quella donna, anche perchè ho ancora gli incubi». Lo racconta, in un’intervista al Tg1, Valeria Chiappetta, la madre della neonata che, nel tardo pomeriggio di martedì scorso a Cosenza, era stata portata via da una coppia dalla clinica dove è nata e poi ritrovata dopo qualche ora.

Adesso, dice la mamma, va «molto meglio. Il peggio è passato. Siamo a casa», spiegando che a darle la forza nei momenti più difficili sono stati «mio marito e mio figlio, Alessandro, il fratello maggiore», oltre a due poliziotte sedute accanto a lei durante l’intervista: «loro mi hanno aiutato tantissimo, sono state fondamentali, senza di loro non so se Sofia sarebbe qua. Anzi, non sarebbe qua. Io pensavo di non rivederla più. Quando sarà un pò più grande sicuramente deve saperlo che è miracolata, che è una bimba fortunata. Nella sfortuna è stata fortunata. Il 20 è nata, il 21 ce l’hanno portata via, e poi è ritornata. Quindi due compleanni», conclude Valeria Chiappetta, il cui desiderio oggi è quello di «rimanere così per sempre, solo questo».