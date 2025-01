Violenza in carcere a Corigliano Rossano: calci e pugni a un agente

Ancora criticità per il carcere di Corigliano Rossano. Sembra infatti non trovare pace il reclusorio di contrada Ciminata Greco dove in questi giorni si consumata l’ennesima azione violenta con una nuova aggressione ai danni di due agenti della polizia penitenziaria. L’episodio per come si apprende, è avvenuto nella mattinata di lunedì scorso, quando un detenuto ha aggredito, con calci e pugni, due agenti, colpevoli di avergli notificato un mero diniego ad una richiesta avanzata dallo stesso carcerato.

Solo il pronto intervento di altri poliziotti penitenziari intervenuti a seguito delle urla di richiesta di aiuto, ha scongiurato il peggio e conseguenze anche più gravi per i due colleghi. Gli agenti, con scaltrezza e professionalità, sono riusciti a bloccare il detenuto neutralizzando la sua furia violenta, mettendolo in sicurezza, riuscendo così a far guadagnare l’uscita dal reparto al personale aggredito. Sembra che il detenuto protagonista dell’aggressione non sia nuovo ad episodi di questo tipo e apre che si sia già reso protagonista in passato di episodi simili.