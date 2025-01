Corigliano Rossano, occupazioni abusive e fogna a cielo aperto nel borgo

Emergenza sociale nel borgo antico dell’area ausonica. Una situazione allarmante si sta consumando nel cuore del centro storico di Corigliano, proprio a pochi passi dal prestigioso Castello Ducale, patrimonio della città e di recente insignito del riconoscimento al concorso fotografico Wiki Loves Monuments. Protagonista di questa emergenza è l’immobile di via Toscano, un tempo palazzo signorile, oggi ridotto a un rifugio abusivo per extracomunitari e senza fissa dimora. Un triste destino per un edificio che, donato al Comune da privati, si è visto negare ogni forma di intervento da parte delle istituzioni. I giovani del Movimento del Territorio, guidati da Pasqualina Straface, denunciano con vigore «l’assoluta indifferenza del sindaco Flavio Stasi e della giunta comunale nei confronti di numerose segnalazioni ricevute da parte dei residenti. Decine e decine di richieste di intervento – scrivono i giovani del sodalizio – sono cadute nel vuoto, mentre la situazione continua a deteriorarsi, evidenziando una disattenzione che attraversa tutto il territorio, dal centro alle periferie». L’occupazione abusiva dell’immobile di via Toscano rappresenta solo la punta dell’iceberg di un problema più vasto che coinvolge la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. La denuncia si estende oltre la situazione di deterioramento nell’area di via Toscano, «con i residenti di via San Nicola – scrivono i giovani del sodalizio – costretti a convivere con le fetide acque di fogna che scorrono a cielo aperto.