Cosenza, code e disagi su via Petrarca e 13 Canali: lungo l’arteria insiste ancora il semaforo

Bisognerà attendere ancora prima di vedere eliminato il semaforo che insiste ormai da tempo su via Petrarca. Bisognerà attendere ancora perché, ultimati i lavori al costone, pare si sia verificata una piccola frana nelle vicinanze della scarpata.

Per cui occorrerà un nuovo intervento, che esula dalla precedente mappatura relativa a problematiche riconducibili al dissesto idrogeologico, rispetto alla quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Franz Caruso, intercettò un finanziamento di circa sette milioni di euro, necessario per risolvere le criticità presenti su ampie porzioni di territorio, soprattutto nel borgo antico, quasi tutte portate a compimento. Rispetto a questo nuovo smottamento, l’esecutivo cittadino ha fatto richiesta al Ministero competente affinché si possa accedere al fondo di progettazione, così da potere avviare la gara e aprire il cantiere, raccontano da Palazzo dei Bruzi.

Il Municipio conta di sbloccare la pratica in tempi relativamente brevi, liberando l’intera area da segnaletica orizzontale e verticale, dispositivi luminosi e blocchi di cemento che restringono la carreggiata consentendo il passaggio delle auto su una sola corsia, quella a ridosso del muro di cinta della Villa vecchia. Nella zona, infatti, la viabilità risulta ancora precaria e il traffico scorre a rilento, proprio per la presenza del semaforo che si incrocia arrivando dallo Spirito Santo, da Portapiana e da piazza 15 Marzo.