Neonata rapita a Cosenza, Rosa Vespa racconta il sequestro tra pianti e "non so". Esce dal carcere il marito Acqua Moses. I genitori di Sofia: sconforta Moses libero

Non ha mai voluto fare del male alla piccola Sofia e, dal momento in cui è entrata in clinica, Rosa Vespa dice di ricordare poco. La 51enne cosentina è stata arrestata nella notte di martedì per aver rapito una neonata di appena un giorno nella clinica «Sacro Cuore» di Cosenza. Sofia è stata ritrovata dalla Polizia nel giro di tre ore. Ma oggi è stato il giorno tanto atteso, quello in cui Rosa Vespa - la donna che ha finto per nove mesi di essere incinta di un maschietto - ha raccontato la sua versione dei fatti nel carcere di Cosenza. La 51enne, assieme a uno dei suoi legali, l’avvocato Teresa Gallucci (che la difende con il collega Gianluca Garritano) ha risposto a tutte le domande del gip Claudia Pingitore e del pm Antonio Bruno Tridico. La donna ha spiegato di aver raccontato per nove mesi di essere incinta e che da una bugia ne derivavano tante altre da cui non riusciva più a uscirne. Ci sono stati dei momenti - ha detto la donna - in cui ha provato a dire la verità ai suoi familiari e a suo marito, ma non ci è mai riuscita. Così ha dovuto mentire fino a comprare tutti gli oggetti per la nascita di un bimbo e ha dovuto dire al marito che quel 21 gennaio il piccolo Ansel finalmente sarebbe tornato nella sua casa di Castrolibero, a pochi chilometri da Cosenza. L’8 gennaio sul suo profilo Facebook, Rosa aveva scritto che il suo miracolo si era avverato e che il piccolo Ansel era nato pubblicando la foto di una manina. Ma quel bambino non è mai nato e non è mai stato concepito. Rosa, oggi, al giudice ha detto di non aver mai partorito e di non aver mai abortito, ma ha ricostruito altri momenti un pò dolorosi della sua vita. Lei però un bambino lo ha sempre voluto.

Durante l’udienza di convalida del fermo, Rosa Vespa ha ribadito di aver fatto tutto da sola e che il marito Acqua Moses, 43enne originario del Senegal, era all’oscuro di tutto.

I due erano stati arrestati nella notte di martedì quando i poliziotti, coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro, hanno bussato alla porta di Rosa e Acqua e lì, nella culletta, hanno trovato la piccola Sofia vestita da maschietto. Perchè Rosa aveva detto di aspettare un maschietto. Ecco perchè - è la linea difensiva degli avvocati di Vespa - non c'era una pianificazione del rapimento. Quando il giudice ha chiesto perché avesse portato via Sofia e che cosa fosse accaduto in clinica, Rosa non ha saputo fornire spiegazioni. Molti «non so» nelle sue risposte. Non sa dire che cosa le sia passato per la testa. Ha solo precisato che prima di entrare nella stanza di Sofia, era entrata in un’altra camera e ha chiesto come stesse un neonato. Poi, è entrata nella stanza dove c'era la piccola Sofia ma lei non sapeva che avesse un giorno di vita. La 51enne indossava una mascherina e ha detto alla mamma di essere un’operatrice sanitaria e di dover lavare la piccola. Le telecamere di videosorveglianza la riprendono andare via dalla clinica con la bimba in braccio e il marito che l’aspettava fuori con un passeggino.