Polo Brutium-Liceo Fermi, Avviato a scuola un percorso di sperimentazione che mira a potenziare le competenze

La nostra scuola vanta da lungo tempo il primato di aver risposto al bando indetto dall'allora Miur, selezionato sulla base di specifici criteri e soprattutto, autorizzato con protocollo d’intesa n. 3095 del 21 marzo del 2017. Il progetto è stato seguito con estrema competenza e capillare attenzione dalle professoresse Anna Maria Aiello e Francesca Elia che, a quel tempo, avevano arricchito in modo esauriente l'offerta formativa del nostro Liceo, già di per sé conosciuto all'interno della nostra città per tradizione ed estrema serietà. In quella data, il Fermi ha incassato un ottimo riconoscimento: l’unico Scientifico nella città di Cosenza individuato per ottemperare all’attivazione di tale percorso. Con esauriente continuità, costanza e grande professionalità da parte dei docenti interessati allo stesso progetto, il percorso oggi si è arricchito della dimensione laboratoriale posseduta dal Polo Tecnico Brutium volgendo, così, a risultati ancora più esaurienti. A decorrere dall’anno scolastico 2024-2025 la nostra comunità scolastica, sotto la guida della dirigente Rosita Paradiso, riconferma la triennale autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 del D. P. R. 275 dell'8 Marzo 1999, ad avviare la Sperimentazione nazionale denominata “Biologia con curvatura Biomedica” legata al Protocollo d'intesa n. 3095 del 21 marzo 2017 ed al Protocollo d'Intesa n. 816 del 14 gennaio 2021 tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il FNOMCeO, come riportato nell'allegato A del D.M. 180 del 5 settembre 2024.



Non tradendo le aspettative della nostra utenza, la scuola si riconferma come depositaria di un riconoscimento così prestigioso. La ricaduta in termini di privilegio si snoda sul territorio cittadino grazie all'impegno della nostra dirigente Scolastica e della comunità tutta. L'obiettivo principale della sperimentazione, che da quest’anno non si limita ad essere una curvatura, converge verso un’efficiente pratica di orientamento rispetto ai nostri studenti e alle nostre studentesse che si sostanzia in lezioni frontali erogate dai docenti di Scienze e da esperti medici ed in attività laboratoriali realizzate all’interno delle strutture sanitarie convenzionate.

Nello specifico, le lezioni sono organizzate in moduli, a conclusione dei quali le ragazze e i ragazzi vengono sottoposti ad un test teso a verificare le competenze acquisite.